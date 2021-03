Is dit de nieuwe trainer voor de vrouwenploeg van RSC Anderlecht?

Anderlecht stelt vandaag zijn nieuwe trainer voor de vrouwenploeg voor. Volgens Het Nieuwsblad is Johan Walem de belangrijkste kandidaat voor de job.

Anderlecht moest op zoek naar een nieuwe trainer voor de vrouwenploeg. Na vijf seizoenen zette de 67-jarige Patrick Wachel een punt achter zijn aanstelling.

Volgens Het Nieuwsblad is Johan Walem de naam die het meest in verband gebracht wordt om de opvolger van Wachel te worden.

Walem coachte al bij Anderlecht al de beloften en was in ons land al trainer van KV Kortrijk. Hij is als ex-speler van Anderlecht op dit moment vrij. Hij vertrok in februari in onderling overleg als bondscoach van Cyprus.

Met 51 op 51 zijn de dames van paarswit aan het freewheelen richting titel.