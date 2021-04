Preudh'homme bedankt, maar andere Belg in the picture als bondscoach voor Congo

Michel Preud'homme heeft met de voetbalbond van DR Congo overlegd om bondscoach te worden, maar doet het uiteindelijk niet.

Michel Preud’homme gaat niet in op het aanbod van DR Congo om bondscoach te worden. Volgens Het Nieuwsblad is nog een andere Belg in the running voor deze job: Marc Wilmots.

Ervaring als bondscoach heeft hij bij België en Iran en in Afrika ook bij Ivoorkust, al liep die laatste opdracht al na enkele wedstrijden spaak. Het feit dat heel wat Congolezen in België spelen is een pluspunt voor zijn kandidatuur.

Congo gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat ze de kwalificatie voor de Africa Cup niet haalden. Christian Nsengi-Biembe wordt opzijgeschoven. Tegen de kwalificaties voor het WK in juni moet er een nieuwe coach zijn.