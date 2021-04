Nicolas Raskin is helemaal terug van nooit echt weggeweest: "Zijn progressiemarge is enorm"

Twee goals en vijf assists dit seizoen, maar vooral stilaan echt een speler waar niet meer naast kan worden gekeken. Dat is Nicolas Raskin.

Als Raskin zijn dagje heeft, dan is Standard ook goed. De twintigjarige middenvelder blijft maar beter en beter worden, tot groot jolijt ook van zijn coach Mbaye Leye: "Hij wordt continu beter."

Progressiemarge

"Zijn tweede periode tegen Gent was fantastisch, met heel veel intercepties en infiltraties. Hij blijft maar bijleren en zijn progressiemarge is enorm", is de coach vol lof.

"Hij heeft het goede oog om te zien waar de spelers staan en je kan altijd op hem rekenen. Hij heeft een goede coaching op het veld in huis."