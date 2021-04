Ronaldo laat woede over kwaliteit spelerskern Juventus duidelijk blijken

De toekomst van Cristiano Ronaldo bij Juventus lijkt lang niet zeker. De Portugees is ontevreden over de kwaliteit waar de spelerskern van de Oude Dame momenteel over beschikt, en die onvrede laat hij blijken...

Het gaat niet zo goed met de recordkampioen van Italië. Na een relatief snelle uitschakeling in de Champions League tegen FC Porto en 12 punten achterstand op koploper Inter Milan in de Serie A, lijkt de enige prijs waar de ploeg uit Turijn nog kans op maakt de Coppa Italia te zijn. Een troostprijs voor Juventus dus.

Onvrede

Zo denkt Ronaldo er ook over. Hij is een winnaar en is niet tevreden met de huidige stand van zaken. De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport meldt dat Ronaldo na de wedstrijd tegen Genoa (die Juventus met 3-1 won) furieus was en na het fluitsignaal woedend naar binnen liep.

In de Italiaanse krant staat ook te lezen dat de Portugese superster tegen de muur zou hebben geslagen van woede. Op het veld zou hij discussies hebben gehad met onder andere Chiellini, Chiesa en Szczęsny. De wedstrijd tegen Genoa winnen, was dus niet genoeg om Ronaldo tevreden te stellen.

Pirlo relativeert

De coach van Juventus, Andrea Pirlo, relativeert het voorval. “Ronaldo is een echte winnaar en wil graag op elke wedstrijd zijn stempel drukken”, zei Pirlo in een interview met Sky. “Hij heeft zijn goaltje niet kunnen meepikken en raakte gefrustreerd. Als zo een wedstrijd voorbij is, komen er vaak emoties naar boven, dat is menselijk”, aldus de trainer van Juventus.

Cristiano wil versterking

Cristiano Ronaldo heeft bij de Italiaanse recordkampioen nog een contract lopen tot in de zomer van 2022. Hij zou heel graag willen dat het bestuur deze zomer nog enkele toppers binnenhaalt. Maar de coronapandemie laat ook op financieel vlak zijn sporen na, het wordt dus moeilijk voor Juventus om die wens in te lossen.