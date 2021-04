Play-off 1 ploegen hopen op bekerzege Genk

De bekerfinale tussen Standard Luik en Racing Genk staat op het programma komend weekend. Voor beide ploegen is het de kans om een prijs te pakken, maar er zijn ook nog andere belanghebbenden.

Standard en Genk bekampen elkaar in de finale van de Crocky Cup. Standard kan op deze manier een grijs seizoen toch wat kleur geven. Racing Genk kan een boost pakken richting de play-offs als ze winnen.

Racing Genk gaat voor de 2de plaats in de play-offs. De 2de plaats biedt recht op Champions League voorrondes. Momenteel staat Royal Antwerp 2de in de rangschikking.

Antwerp en Anderlecht zullen zeker hopen op bekerwinst van Genk want als de ploeg uit Limburg wint dan zijn alle ploegen in play-off 1 zeker van een Europees ticket.

Als Genk 2de eindigt dan gaat het Europese ticket van de beker, dat recht biedt op de laatste voorronde van de Europa League, naar de 3de in de stand. Het gevolg daarvan is dat het ticket voor de Conference League-voorronde van de 3de plaats naar de 4de plaats doorschuift. Ook als Genk 3de of 4de eindigt speelt heel de top 4 van de Jupiler Pro League bij bekerwinst van de Limburgers Europees voetbal volgend jaar.