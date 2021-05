Vanhaezebrouck blikt vooruit: "We moeten écht goed zijn om iets te rapen"

AA Gent verloor vorige week met zware 6-2 cijfers van Oostende. De Gentenaren staan op dit moment tweede, maar als ze morgen verliezen van Standard is het misschien wel over en uit. En een verplaatsing naar Standard is altijd moeilijk, dat weet ook Hein Vanhaezebrouck.

Het wordt een heel belangrijke wedstrijd voor AA Gent. Als de buffalo’s nog kans willen maken om Europa in te gaan, kunnen ze maar beter winnen van Standard. Winnen van de Rouches is sowieso een moeilijke opgave, dat weet ook Vanhaezebrouck.

“Het is nooit het goede moment om naar Standard te gaan. Als er één ploeg is die altijd terugslaat in tijden van crisis, is het Standard wel. Ik verwacht ook nu dat ze gaan proberen op te staan, we zullen echt goed moeten zijn om iets in Sclessin te rapen. Ik verwacht dus een grote drive van mijn spelers om de blunder in Oostende van vorige week goed te maken”, aldus Hein Vanhaezebrouck in de persconferentie voor de match tegen Standard.