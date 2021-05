Strafschopheld getuigt: "Voelde waar Vadis Odjidja die bal ging trappen"

Standard kwam op achterstand tegen AA Gent, maar zette de scheve situatie recht en blijft zo kans maken op de eindzege in play-off 2. Met dank aan ... Arnaud Bodart.

Bodart stopt in het slot nog een strafschop van Odjidja onder meer en wist zo de drie punten op Sclessin te houden.

Mooie dingen

Ook een maand geleden zorgde hij al eens voor gestopte strafschoppen tegen de Buffalo's. "Ik had het gevoel dat hij de bal daar ging trappen."

"Ik had die fout niet mogen maken, dus ik zette het gelukkig recht", aldus de doelman achteraf. "Na de match tegen Oostende was er veel ontgoocheling, nu hebben we een andere mentaliteit getoond. Daarmee kunnen we nog mooie dingen laten zien."