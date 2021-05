Leye na verlies tegen KV Oostende: "We toonden alweer een goeie mentaliteit"

Standard sloot vandaag de competitie af met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende, voor beide ploegen stond er niets meer op het spel. Toch verloren de Luikenaren weer, zo sluiten ze alweer een teleurstellend seizoen af met een laatste plaats in play-off 2.

Mbaye Leye moest tegen Oostende roeien met de riemen die hij had. “Het was de laatste wedstrijd van het seizoen, we wilden goed afsluiten ondanks alle afwezigen, er stonden daarom een paar jonkies op het veld. Vandaag toonden we nog maar eens een goede mentaliteit. KV Oostende speelde met hun derde spits (Kvasina), die de bal kon bijhouden en voor gevaar kon zorgen. Wij waren het tegenovergestelde, zodra we de bal verloren, was het een doelpunt”, aldus Leye.

© photonews

Ook maakte de 17-jarige Nathan Ngoy zijn debuut in eerste klasse. “Ik ben blij met zijn prestatie, we wisten wat hij kon brengen. Het was heel interessant voor mij om hem in deze wedstrijd te zien spelen tegen een ploeg die constant in beweging is. Maar net als de andere jongeren, zal hij goed begeleid moeten worden”, zei de trainer van Standard.