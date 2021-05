Sheffield United krijgt buitenlands bod op Ismael Coulibaly

Ismael Coulibaly werd het afgelopen seizoen door Beerschot gehuurd van Sheffield United. Zijn moederclub ontving een buitenland bod.

Coulibaly geniet de interesse van Galatasaray. De Turkse ploeg deed bij eigenaar Sheffield United een bod van 15 miljoen euro, zo meldt SkySports.

Sheffield United moest Coulibaly noodgedwongen voor drie seizoenen uitlenen aan haar zusterclub Beerschot omdat hij in Engeland niet in aanmerking kwam voor een werkvergunning.

Sheffield nam Coulibaly in 2020 over van het Deense Sarpsborg voor een bedrag van 2 miljoen euro. Het Turkse bod zou Sheffield niet echt warm maken, al is de marktwaarde van de Malinees op Transfermarkt slecht 3 miljoen euro.