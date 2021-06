🎥 Deviltime of Danish Dynamite? Het ene EK-lied is het andere niet ... en er is uiteraard maar één Sergio

Het EK is er bijna. En dus komen ook de liederen en anthems uit de grond. De Belgen doen een goede poging, maar kunnen ze ook op tegen de Denen. En wat met het verleden?

De Rode Duivels zitten helemaal in #Deviltime sinds een paar weken. En ook de muziek is daarop aangepast, in een MC Hammer-bewerking speciaal voor het EK 2020/2021.

Ook de concurrentie zit niet stil natuurlijk. Zo hebben de Denen met Alphabeat een van de absolute paradepaardjes van stal gehaald om mee te zingen met de spelers. Het leverde vuurwerk op, met vette knipoog naar de jaren '90.

In het verleden hadden we natuurlijk ook al een aantal epische EK-liedjes. Wat dacht u bijvoorbeeld van Allez Allez van Sergio met oog op het EK 2000 in eigen land?

'Gek genoeg' kozen de Belgen en Nederlanders als officieel anthem toen voor Campione van de ... Zweed E-Type:

En het officiële lied van dit EK van de hand van Martin Garrix en Bono is er natuurlijk ook nog: