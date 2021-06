Samatta staat een stap dichter bij Genk: 'Limburgers kunnen huurling als pasmunt gebruiken om Fenerbahçe over de streep te trekken'

De voorbije weken waren er diverse geruchten omtrent de terugkeer van Ally Samatta op de Belgische velden. RSC Anderlecht informeerde naar de aanvaller, maar het is KRC Genk die een stap dichter bij de transfer staat.

Dimitri De Condé stak nooit onder stoelen of banken dat Ally Samatta één van de opties is om Paul Onuachu te vervangen. De kans is namelijk heel groot dat de topschutter deze zomer andere oorden opzoekt .

En de Limburgers hebben een troefkaart in handen. Fenerbahçe denkt eraan om Joseph Paintsil aan te trekken. De flankaanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis voor Ankaragüçü, maar is nog steeds eigendom van Genk.

© photonews

Meer zelfs: Paintsil heeft volgens de Turkse media zelfs al een mondeling akkoord met Fenebahçe. In de onderhandelingen op clubniveau zal er dus sowieso gesproken worden om Paintsil als een deel van de pasmunt voor Samatta te gebruiken.