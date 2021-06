Red Flames willen naar top-8 van Europa, maar dan is er nog werk: "Zeven of acht trainingsuren per week is ondermaats"

De voorbije maanden hebben de Red Flames opnieuw wat leergeld moeten betalen tegen een aantal toplanden. En dus moet er toch nog een en ander gebeuren.

Spanje, Noorwegen, Duitsland en Nederland. De Red Flames speelden dit jaar al vier topwedstrijden en verloren ze alle vier.

Overwinningen tegen Ierland en Luxemburg zijn leuk, maar ook tegen toplanden moet het eens gebeuren - zeker als de Flames willen doorstijgen in de rankings.

Top-8

"Ze willen naar de top 8 op het EK, maar ze hebben nog heel wat stappen te zetten. Het is ook belangrijk om de Belgische competitie nog sterker te maken, zodat we meer kunnen concurreren met de toplanden", was voormalig T2 Tamara Cassimon na de nederlagen tegen Duitsland en Nederland al kritisch bij Sporza.

"Ze willen vanuit de federatie topatletes maken, daar is iedereen altijd over bezig, maar dan moet je eens nagaan hoeveel uren getraind worden. Zeven tot acht trainingsuren per week: dat is gewoon ondermaats."