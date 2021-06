'Barcelona gaat transfer van Memphis Depay zéér binnenkort aankondigen'

Dat is wat de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano beweert. Volgens hem zijn Barcelona en Memphis Depay helemaal rond en zal hij dus één van de nieuwkomers zijn het komende seizoen op Camp Nou. Depay blonk de voorbije seizoen uit in de Ligue 1 bij Lyon. Daar is hij eind deze maand einde contract.

Memphis Depay, new Barcelona player. Official announcement expected for this weekend if paperworks will be signed in time with Memphis lawyers too. 🔵🔴🇳🇱 #Depay #FCB