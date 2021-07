Bossaert spreekt straffe taal met oog op organisatie WK vrouwenvoetbal: "Hebben dat nodig"

De Belgische voetbalbond kon niét terugblikken op een geslaagd EK. Toch blijft Peter Bossaert niet bij de pakken zitten. Er komen namelijk nog grote toernooien.

Geen Eurostadion in Brussel en dus ook geen thuiswedstrijden op het EK 2020. Of het een verschil had gemaakt? Misschien wel.

Het reizen van Tubeke naar Sint-Petersburg (2x), Kopenhagen, Sevilla en München heeft toch voor extra vermoeienis gezorgd.

2027

En met eventueel thuispubliek kan je altijd wel wat meer. "Het stadion is een van onze uitdagingen, want het was een sportief nadeel op het EK", aldus CEO Peter Bossaert.

"We hebben dit stadion nodig om in 2027 het WK vrouwenvoetbal te organiseren. We gaan toch niet opnieuw daardoor de organisatie van een groot toernooi mislopen?" In 2027 zouden Red Flames samen met Nederland en Duitsland het WK kunnen organiseren - ze zijn alvast een van de kandidaten.