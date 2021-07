'Zulte Waregem huurt winger van Stade Reims'

Dereck Kutesa wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwste aanwinst van Zulte Waregem. De winger trok in 2019 voor 1,7 miljoen euro van Sankt-Gallen naar Stade Reims. De ploegmaat van Thomas Foket en Wout Faes past niet meer in de plannen bij de Ligue 1-club en daar wil Essevee van profiteren.

Volgens onze informatie is de huurdeal van Dereck Kutesa (23) bijna afgerond. Zulte Waregem zal de winger het komende seizoen huren van Stade Reims en bedong bovendien een aankoopoptie. De voormalige Zwiterse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie bij Stade Reims, waarin hij goed was voor één doelpunt en drie assists.

Kutesa werd opgeleid bij Servette, waarna hij bij Basel, Luzern en Sankt Gallen actief was in eigen land. Bij Essevee moet Kutesa het offensieve compartiment komen versterken. Hij wordt de zesde aanwinst na Ciranni, Gano, Vigen, van Aken en Sörmo.