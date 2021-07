Ex-speler van Antwerp en Standard speelt komend seizoen in Ligue 2

Oude bekende Sambou Yatabaré heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder tekent bij Franse tweedeklasser Valenciennes FC voor een jaar.

Yatabaré speelde van augustus 2015 tot januari 2016 bij Standard en in 2017 streek hij terug neer in België bij Royal Antwerp na omzwervingen bij Olympiakos en Werder Bremen. De Malinees kwam in het totaal 50 keer in actie in de Jupiler Pro League. Hij wist daarin 2 keer te scoren en 4 assists te geven.