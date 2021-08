Roberto Martinez wil nog geen generatiewissel bij Rode Duivels voor WK in Qatar en ziet special rol voor Charles De Ketelaere

De gouden generatie van de Rode Duivels is stilaan aan vervanging toe. Maar Roberto Martinez denkt dat de huidige selectie het nog wel tot het WK van 2022 in Qatar zal rekken.

Onze achterlinie op het EK was met Vertonhgen, Vermaelen en Alderweireld zeker niet de jongste van het toernooi. En ook Chadli en Mertens leken ondertussen al over de piek van hun carrière te zijn.

"Leeftijd is geen probleem", vertelt Roberto Martinez bij VTM Nieuws. "We moeten waken over het niveau van de spelers, niet op hun leeftijd. We zijn nu bezig aan de generatie voor het WK van 2026, spelers die dan op hun piek zullen zijn. Enkele spelers daarvan zijn nu ook al klaar, zoals een Jérémy Doku", vindt de bondscoach.

Ook Charles De Ketelaere wordt genoemd door de bondscoach in het rijtje van spelers die er al bijna klaar voor zijn. Martinez houdt de ontwikkeling van de speler van Club Brugge nauwlettend in de gaten. "Ik zie hem bij de Rode Duivels als een nummer 10 maar hij is heel veelzijdig. Iemand met dat soort impact in de beslissende zone, dat wordt een heel speciale speler", glundert Martinez.