[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Praet - Willian - Caufriez - Magallán

31 augustus: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Praet - Willian - Caufriez - Magallán

'Leicester City krijgt aanbieding binnen voor Rode Duivel en zal komende uren beslissen'

De zomermercato is nog niet helemaal ten einde en er zitten nog wel wat deals in de pijplijn, ook voor een Rode Duivel. (Lees meer)

Officieel: Anderlecht huurt verdediger van Ajax, dat 2 jaar geleden nog 9 miljoen op tafel legde

Anderlecht heeft in de laatste dagen van de mercato nog toegeslagen op de transfermarkt. (Lees meer)

OFFICIEEL: Arsenal laat winger terug naar thuisland keren na mislukte passage met één doelpunt

Het avontuur van de Braziliaanse winger Willian zit erop in de Engelse Premier League. (Lees meer)

OFFICIEEL: Caufriez verlaat STVV en trekt op Russisch avontuur

De geruchten waren er al even maar het heeft tot zondagochtend geduurd voor alles officieel is: Maximiliano Caufriez trekt van STVV naar Spartak Moskou. (Lees meer)