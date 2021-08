[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Lukebakio - Musaba - Ihattaren - Hwang - Ghandri - Limbombe

31 augustus: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Lukebakio - Musaba - Ihattaren - Hwang - Ghandri - Limbombe

OFFICIEEL: Roda JC plukt aalvlugge winger weg bij Racing Genk

Bryan Limbombe (20) vertrekt bij Racing Genk. De flankaanvaller ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Roda JC. (Lees meer)

OFFICIEEL: Nader Ghandri vertrekt bij Westerlo

Nader Ghandri verlaat Westerlo en gaat opnieuw aan de slag bij het Tunesische Club Africain. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen.

Officieel: Zuid-Koreaanse aanvaller voor Wolves

Wolverhampton huurt Hee Chan Wang van RB Leipzig. U kan de Zuid-Koreaan nog kennen van RB Salzburg, waar hij enkele seizoenen geleden aan de zijde van Haaland de Genkse defensie aan flarden voetbalde in de Champions League. Wolves bedong ook een aankoopoptie.

The Bull becomes our newest signing!



Welcome to Wolves, Hee Chan Hwang!



✍️🗞 — Wolves (@Wolves) August 29, 2021

'Ihattaren in de belangstelling van Juventus'

Mohamed Ihattaren is na enkele aanvaringen met T1 Schmidt helemaal naar het achterplan verdwenen. Volgens diverse Italiaanse media toont Juventus in de jonge middenvelder van PSV.

Anthony Musaba op weg naar Heerenveen?

Anthony Musaba werd door Monaco afgelopen seizoen uitgeleend aan Cercle Brugge, waar hij zes keer tot scoren kwam. Ook dit seizoen wordt Musaba (20) wellicht uitgeleend: volgens diverse media ligt Heerenveen in pole position om de aalvlugge vleugelaanvaller te huren.