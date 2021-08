Activeert Antwerp plan B? The Great Old onderhandelt met Ex-Genkie

Is Ally Samatta op weg naar de Bosuil? Het heeft er alle schijn van. De voormalige spits van KRC Genk mag vertrekken bij het Turkse Fenerbahçe, dat hem verplicht moest aankopen.

Samatta werd vorig seizoen door Aston Villa uitgeleend aan het Turkse Fenerbahçe met verplichte aankoopoptie van 6 miljoen. De Turken hebben die betaald, maar met vijf goals in 27 wedstrijden kon de Tanzaniaan niet echt overtuigen. Fenerbahçe wil liefst nog een andere spits halen en dus is de interesse van Antwerp welgekomen.

Die hadden eerst hun pijlen gericht op Arthur Carbal, de veelscorende spits van Basel, maar die zou te duur uitvallen. En de vraag was ook of hij wou komen. Met Samatta zou Antwerp wel een spits halen die in België al het een en ander bewezen heeft.