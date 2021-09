Entourage Bryan Heynen is het volmondig eens met trainer Van den Brom: "Hij is de meest constante speler in België en dan hoor je dat hij constanter moet worden?"

John van den Brom sprak zijn ongenoegen over de niet-selectie van Bryan Heynen al uit. Ook bij de entourage van Heynen was het op de tanden bijten. Maar nu wil zijn manager, Marcos Pereira, toch een verklaring afleggen: "Wij begrijpen het niet. Echt waar, hoeveel constantere spelers zijn er?"

Het ongenoegen is groot. Pereira, ex-speler van onder meer KV Mechelen en STVV en al jaren de manager van Heynen, begrijpt het niet. "Kijk, Bryan is met afstand de beste middenvelder in de Belgische competitie, hij is kapitein van één van de topclubs in België en hij is als één van de weinigen match na match constant. En dan hoor je van de bondscoach dat hij constanter moet worden..."

We hebben niks gewonnen met altijd dzelfde spelers

Heynen zat wel in de voorselectie en de bondscoach liet bij zijn selectie-aankondiging weten dat hij er dichtbij zit. "Hij is er elke keer dichtbij. Maar wat wil dat zeggen als je 31 spelers selecteert en Bryan zit er weer niet bij? Dan kan je toch niet zeveren dat hij er bijna is. Zeker gezien wat de Belgische ploeg gepresteerd heeft de laatste jaren. Ze wonnen niks, maar dezelfde spelers blijven opgeroepen worden."

De selectiepolitiek van bondscoach Martinez is een doorn in het oog van Genk en de entourage van Heynen. "Ik vergelijk niet graag met andere spelers, maar als de bondscoach zegt dat hij constanter moet worden en dan zie ik een aantal spelers bij wie dat echt niet het geval is, dan stel ik me vragen", vervolgt Pereira. "Ja, het zit diep. En ik wil nu wel eventjes de puntjes op de i zetten. Wij kunnen als Belgen niet tevreden zijn met de resultaten. We hebben niks gewonnen met altijd dezelfde spelers."

Als hij in het buitenland had gespeeld was hij zeker al opgeroepen

Heynen is trouw gebleven aan Genk, maar ziet spelers uit grotere competities wel opgeroepen worden. "Als hij in het buitenland had gespeeld, was hij 100 procent zeker opgeroepen. Of als hij bij een ander Belgisch topteam had gezeten, zonder namen te noemen. De mensen mogen weten dat we heel ontevreden zijn met deze situatie. Er wordt niemand opgeroepen van een team dat vorig seizoen de beker won en tweede werd in de play-offs. En die in de play-offs ook nog het beste voetbal speelden. Wat moet die jongen nog meer doen?"

Heynen is er volgens Marcos wel mee bezig. "Maar het zal zijn prestaties niet beïnvloeden. Het is een superprof. Ik denk daarbij ook niet aan het vervolg van zijn carrière en wat een oproep voor de Rode Duivels daarvoor kan betekenen. Ik vind gewoon dat hij het verdient. Zeker als je 31 man oproept..."