Gareth Bale haakt definitief al voor duel tegen de Rode Duivels

Gareth Bale zal vanavond niet spelen tegen de Rode Duivels. Hij haakt af met een blessure aan de kuit.

Net als Eden Hazard haakt ook Gareth Bale van Real Madrid af voor het duel tussen Wales en de Rode Duivels.

Eerder was al duidelijk dat Bale niet in het basiselftal zal staan, maar nu maakte de Welsche bondscoach duidelijk dat hij helemaal niet in actie komt.

Bale sukkelt al maanden met blessures. Hij speelde voor het laatst op 26 augustus mee. Amper drie matchen bij Real Madrid heeft hij dit seizoen op de teller.