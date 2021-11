'Justien Odeurs terug in selectie Red Flames'

Justien Odeurs was er in de vorige interlandbreak niet bij voor de Red Flames tegen onder meer Noorwegen.

De speelster van Anderlecht werkte de voorbije maand hard en dat zou nu opleveren, want volgens Het Nieuwsblad zou ze opnieuw in de selectie zitten.

Strijd in doel

Nicky Evrard was de voorbije interlandbreak de nummer 1 bij de Flames, Odeurs (24) werd een te weinig serieux verweten.

Diede Lemey verzamelt ondertussen clean sheet na clean sheet in Italië. Toch lijkt zij ook tegen Armenië en Polen opnieuw tevreden te zullen moeten zijn met een plekje op de bank of in de tribune.