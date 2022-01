Twee topspelers in spoor van Clement naar AS Monaco?

Philippe Clement trok van Club Brugge naar AS Monaco. En dus is het de vraag of hij ook een aantal spelers wil meekrijgen naar het prinsdom.

De voorbije week waren er geruchten over een mogelijke overstap van een aantal spelers van Club Brugge richting AS Monaco. Mata en De Ketelaere Dan zouden ze bij een topploeg kunnen verder rijpen bij de coach die ze kennen, iets wat Clement in het verleden ook deed na zijn overstap van Waasland-Beveren naar Genk bijvoorbeeld. Clinton Mata en Charles De Ketelaere werden door Franse bronnen aan de Monegasken gelinkt, maar bij het bestuur van Monaco ontkennen ze nu de interesse.