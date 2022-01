'Guillaume Gillet trainde vanmorgen met nieuwe club mee'

Dinsdag werd duidelijk dat Guillaume Gillet op weg was naar Waasland-Beveren. Daar zou hij vandaag al meegetraind hebben.

De kogel leek gisteren al helemaal door de kerk, maar een officiële mededeling over de ondertekening van het contract en zijn komst is er nog altijd niet.

Volgens La Dernière Heure trainde Gillet vanmorgen al mee met Waasland-Beveren uit 1B. Hij zou een contract voor zes maand, zonder opties getekend hebben schrijft de krant.

Gillet stapte in december in onderling overleg op bij Sporting Charleroi. Hij werd gelinkt aan FC Luik, maar het wordt nu eerst nog even Waasland-Beveren.