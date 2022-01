Minder goed nieuws voor Wesley Hoedt: compagnon in luxe-autozaak werd opgepakt in grootschalig drugsonderzoek

Wesley Hoedt had het vorige week nog over zijn bedrijven die hij opgestart is. Daar is nu volgens De Telegraaf wel een probleem bij gerezen, want de politie zou zijn zakenpartner opgepakt hebben in een grootschalig drugsonderzoek.

De Telegraaf meldt dat Antoon ’Toon’ H. en zoon Cobus opgepakt zijn bij grootschalige invallen in een woonwagenkamp in Heerhugowaard. Zoon Cobus wordt door de politie gezien als het grote brein achter een criminele organisatie met diverse drugslabs in Nederland en België. Vader Toon runt samen met Hoedt een autobedrijf in het Noord-Hollandse Opmeer. Hoedt wordt wel niet verdacht in het onderzoek. Bij de invallen zijn verschillende auto's in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op contant geld en diverse luxe goederen. Hij wordt onder meer verdacht van het sjoemelen met de kilometerstand van enkele wagens.





