Opstellingen: Schreuder wijzigt naast Hendry basisopstelling nog op één plek voor kraker tegen Union

De zenuwen staan strak gespannen in Brugge voor de topper tegen Union.

Na het puntenverlies tegen Standard (2-2) is de kloof op leider Union gegroeid tot 9 punten. Bovendien won Union van Racing Genk met een tikkeltje geluk dat, wie weet, later nog als kampioenengeluk omschreven zal worden.

Club-trainer Schreuder kan tegen Union niet rekenen op Jack Hendry, die tegen Standard aan de noodrem moest gaan hangen na een miserabele pass van Brandon Mechele. Het was echter de vraag hoe de Nederlandse coach dat zou opvangen. Met Mata centraal en iemand anders op rechts?

Nee, Mata mag op de rechterflank blijven staan want Schreuder vist Mitrovic op uit de tribune om centraal achterin te depanneren. Maar Schreuder wijzigt zijn opstelling nog op één plek want Sobol komt er opnieuw in op de linkerflank. Rits wordt geslachtofferd en op de bank gezet. De driehoek op het middenveld zal dus uit Vormer, Vanaken en De Ketelaere bestaan met Lang in steun van Dost.

Union

Bij Union kan Mazzu nog steeds niet rekenen op Mitoma, die net als wintertransfer Kozlowski geblesseerd is. Jonas Bager is nog steeds geschorst.

Aangezien Mitoma vorige speeldag ook al geblesseerd was en Kozlowkski op de bank begon, moest Mazzu zijn basisopstelling niet wijzigen in vergelijking met het duel tegen Racing Genk.