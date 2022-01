Transfer van Andreas Skov Olsen lijkt nu al stevige flater van Club Brugge

Is de transfer van Andreas Skov Olsen een schot in de roos voor Club Brugge? In Denemarken zijn ze heel enthousiast over hem, maar past hij wel in het systeem van Schreuder?

Club Brugge zou 6 miljoen euro neertellen voor de Deen die nu nog aangesloten is bij de Italiaanse middenmotor Bologna. 6 miljoen euro is een stevig bedrag voor een speler die eigenlijk nauwelijks nog aan de bak komt bij zijn Italiaanse club. In Denemarken zijn ze echter laaiend enthousiast over hun international. Op het EK was hij nauwelijks te zien, in de WK-kwalificatie scoorde de Deen wel vijf keer. Eén van de redenen waarom hij bij Bologna niet speelde was omdat hij zich niet goed voelde in de 3-5-2-opstelling die er gespeeld werd. En dat is nu net het systeem dat Schreuder bij Club Brugge hanteert. Het ziet er dan ook meer en meer naar uit dat de transfer van Andreas Skov Olsen al een stevige flater is, nog voor hij al helemaal rond is. Paniekvoetbal op Jan Breydel? Volgens Het Laatste Nieuws wordt de Deen vandaag op Club Brugge verwacht om zijn transfer af te ronden.