[België] Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Bolat - Botaka - Millan - Klauss - Zorgane - Torunarigha - Marko - Olsen

De onderhandelingen sleepten even aan, maar Club Brugge kwam vanavond met het bevrijdende nieuws. ( Lees meer )

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Bolat - Botaka - Millan - Klauss - Zorgane - Torunarigha - Marko - Olsen

'Anderlecht gaat strijd aan met Ajax en Inter voor beloftevolle Serviër'

Anderlecht volgt al langer de prestaties van Marko Milovanovic. De boomlange Servische spits, amper achttien jaar oud, pendelt bij Partizan Belgrado tussen basis en bank. (Lees meer)

OFFICIEEL: AA Gent plukt jonge verdediger weg bij Hertha Berlijn

Er lijkt defensieve versterking op komst voor AA Gent. Jordan Torunarigha, ploegmaat van Dedryck Boyata bij Hertha Berlijn, staat op het punt een huurovereenkomst te ondertekenen bij de Buffalo's. (Lees meer)

OFFICIEEL: Cercle Brugge verhuurt huurling verder aan Union SG

Nog wat meer aanvallende opties voor Felice Mazzu. Union SG heeft met Cercle Brugge een overeenkomst om Alex Millan, spits op overschot, te huren. Opmerkelijk: de Vereniging huurt de aanvaller zelf ook al. (Lees meer)

Olympique Lyon laat oog vallen op Charleroi-middenvelder, ook Orel Mangala genoemd

Sporting Charleroi is onder Edward Still bezig aan een sterk seizoen. Ook Adem Zorgane, de jonge middenvelder van de Zebra's, maakte indruk tijdens zijn eerste maanden in België. (Lees meer)

OFFICIEEL: AA Gent stuurt overbodige pion op uitleenbasis naar Fortuna Sittard

Jordan Botaka stapte in 2020 voor 600 000 euro over van STVV naar AA Gent. In de Ghelamco Arena kon de flankspeler nooit doorbreken. (Lees meer)