[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bolat - Aubameyang - Hazard - Oularé - Badji - Díaz Marulanda - van de Beek - Nygren

[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01:

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

OFFICIEEL: Benjamin Nygren verlaat Racing Genk definitief

Racing Genk maakte vandaag bekend dat één van hun beloftevolle aanvallers de club definitief verlaat. (Lees meer)

RWDM wil Kylian Hazard en Obbi Oulare binnenhalen

Kylian Hazard heeft eindelijk een oplossing gevonden voor zijn uitzichtloze situatie bij Cercle Brugge. Hazard gaat volgens La Dernière Heure aan de slag in Eerste Klasse B. De transfer wordt snel officieel aangekondigd, net als die van Obbi Oulare. (Lees meer)

Emanuel Emegha van Sparta Rotterdam staat op de radar van Antwerp

Antwerp wil graag nog een bijkomende aanvaller binnenhalen en heeft zijn pijlen gericht op een Nederlandse aanvaller. (Lees meer)