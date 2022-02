Debat van de week: uw degradanten zijn bekend - en wat met de VAR-problemen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het gedoe rondom de VAR-situaties van de voorbije weken. Want daar was heel wat over te doen.

Soms duurt het gewoon te lang. En u heeft daar wel een duidelijke mening over. U bent duidelijk van mening om minder tussen te komen, zeker bij twijfelgevallen.

Deze week willen we graag eens met jullie spreken over supportersgeweld - dit weekend was het weer 'raak' in Kortrijk - Zulte Waregem.

Vuurpijlen, rookbommen, supporters die op de vuist gaan, ... Hoe pakken we dat aan, hoe streng zijn we en wie straffen we?

​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!