Brute pech voor jeugdinternational van KRC Genk Ladies

De KRC Genk Ladies hebben play-off 1 gehaald, maar in de eerste wedstrijd daarvan liep het wel al mis.

Zo is er de zware blessure van Kelsey Geraedts. De polyvalente middenveldster (die bij Genk voorin speelt) speelde in het verleden vijf seizoenen bij Borussia Mönchengladbach.

Einde seizoen

De Nederlandse jeugdinternational viel geblesseerd uit tijdens de met 2-1 verloren wedstrijd op bezoek bij Anderlecht.

Het was meteen duidelijk dat het ernstig was, ze kon de wedstrijd niet vervolledigen en nu is duidelijk dat het einde seizoen is.