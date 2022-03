Peter De Maesschalk over Club, Cercle en AS Monaco: "Ambitie en drive"

Elf jaar stond hij aan het hoofd van de jeugdopleiding bij blauwzwart, maar vorige zomer trok hij naar AS Monaco om hetzelfde werk verder te zetten.

Met Charles De Ketelaere, Ignace Van der Brempt, Noah Mbamba en Cisse Sandra heeft Club Brugge de nodige talenten in eigen rangen weten op te leiden.

“Dat is dankzij het beleid van de club én dankzij de intrinsieke kwaliteit van die spelers”, zegt De Maesschalk aan KW. “Het komt erop aan een organisatie neer te zetten waarin zulke jongens kunnen gedijen en geprikkeld worden om het onderste uit de kan te halen. Dat is de verdienste van coaches en medewerkers. We hebben er lang aan gewerkt, maar elk verhaal blijft heel specifiek. Het is altijd met ups en downs, lineair is het nooit.”

Bij Club Brugge is het de bedoeling dat tegen 2023 de helft van het eerste elftal uit de eigen opleiding komt. “Het is niet typisch Vlaams om zoiets uit te spreken, maar het getuigt van hun enorme ambitie en drive en het kan dan uiteraard geëvalueerd worden. Misschien zal je ze niet allemaal tegelijk op het wedstrijdblad zien, maar uiteindelijk zal je volgens mij vaststellen dat je er toch af en toe dicht bij bent gekomen.”

De keuze voor AS Monaco maakte De Maesschalk dan ook omwille van de keuzes die er binnen de club gemaakt worden. “De reden om naar Monaco te komen, was: er is een beleid. Ze willen er echt met jonge gasten werken. Cercle heeft de jongste kern van Europa en Monaco de jongste kern van alle ploegen in de top vijf-competities. Dit seizoen kregen Félix Lemaréchal (18), Maghnes Akliouche (20) en Yllan Okou (19) al kansen en dat is wat je moet doen als club: ze kansen geven.”