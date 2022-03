'Man van de match' Davy Roef: "Mijn toekomst als eerste doelman? Daar hou ik me niet meer mee bezig"

"Nee, ik voel geen revanche omdat we winnen tegen Anderlecht. Dat hoofdstuk is allang voorbij", aldus Davy Roef. Het kenmerkt 'de nieuwe' Roef: leven en laten leven, carpe diem! En het lijkt te werken voor hem.

Davy Roef was in het verleden wat ze in het Vlaams-Brabants dialect 'een binnenfretter' noemen. Iemand die alles opkropt terwijl zijn gedachten alle kanten opgingen. Daar heeft hij komaf mee gemaakt. Sinds hij in de ploeg staat heeft Gent alles in de competitie gewonnen. 21 op 21 en vijf clean sheets in zeven matchen. Ook tegen Anderlecht liet hij niks passeren.

"Eigenlijk heb ik er niet zoveel moeilijke moeten pakken", haalde hij de schouders op. "Ik ben wel blij dat ik mijn steentje kon bijdragen, maar die schuiver van Gomez was eigenlijk de moeilijkste. Die kopbal van Hoedt? Hij mist zelf half, dus dat was wel gevaarlijk, maar niet moeilijk. Voor de rest waren het ballen die ik moest hebben."

Maar het moet toch opvallen dat Gent met zijn talisman in doel de inhaalrace heeft ingezet? En vertaalt zich dat ook in een contractvoorstel? Of vertrouwen om volgend seizoen sowieso als eerste doelman te mogen beginnen? "Daar ben ik absoluut niet mee bezig. Ik zie wel of ik de volgende match onder de lat sta. Of dat echt nergens speelt? Nee, zo zit ik niet meer in elkaar. Ik zie wel wat er komt."

Geleerd uit zijn ervaringen... Bij Anderlecht, maar ook bij Gent. Zonder de démarche van Bolat had hij waarschijnlijk zijn kans niet gekregen. Sterke prestaties zijn vergankelijk voor een doelman. Je wordt toch altijd afgerekend op je laatste wedstrijden. Dat zit er nu goed ingebakken.