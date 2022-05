Keert Luka Luka Jovic terug naar Duitsland? Serviër ziet zichzelf als de ideale vervanger voor Erling Haaland

Volgens 'Sport1' zou Luka Jovic zichzelf hebben aangeboden bij Dortmund. De nummer twee in Duitsland ziet komende zomer Erling Haaland vertrekken en is op zoek naar een vervanger. Voor Jovic zou het een terugkeer naar de Bundesliga zijn.

De 24-jarige Luka Jovic sluit een terugkeer naar Duitsland niet uit. De Serviër zou zichzelf hebben aangeboden bij Dortmund. De spits maakte in de zomer van 2019, na een succesvol seizoen bij Eintracht Frankfurt, de overstap naar Real Madrid. Maar daar liep het minder vlot dan in de Bundesliga.

Jovic komt nauwelijks aan spelen toe in de Spaanse hoofdstad en wil graag vertrekken. De aanvaller kwam voordien ook al in beeld bij Dortmund, maar daar zou niet iedereen overtuigd zijn in de kwaliteiten van de Serviër. Bovendien kwam Jovic nauwelijks in actie de afgelopen drie seizoenen.

De nummer twee in Duitsland is op zoek naar een vervanger voor Erling Haaland die hoogstwaarschijnlijk deze zomer vertrekt. Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg is ook een naam die in de lucht hangt bij Dortmund.