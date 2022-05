Marc Degryse ontgoochelt in Club Brugge: "Dankzij het goede resultaat wordt er niet over gesproken"

Club Brugge won op Union SG waardoor het een belangrijke stap gezet heeft richting een derde titel op rij.

Toch vindt Marc Degryse dat de overwinning geen hallelujah-geroep verdient voor Alfred Schreuder. “Dit was niet 'zijn' overwinning. Club Brugge heeft niet gespeeld als de ploeg die de voorbije twee seizoenen kampioen werd. Het was harken”, zegt Degryse bij HLN.

De Ketelaere, Odoi, Skov Olsen. Volgens Degryse heeft hij hen allemaal op de verkeerde manier ingezet tegen Union en kwam er niemand tot hun recht.

“Schreuder koos voor meer controle uit schrik en respect voor Union. Dankzij het goede resultaat wordt er misschien niet zoveel over gesproken, maar ik vond dat raar. De keuzes van Schreuder hebben niet goed uitgepakt.”

Want uiteindelijk had het helemaal anders kunnen lopen. “Ik zag geen ander of beter Club. Union had zelfs de beste kansen. En als Vanzeir die strafschop scoort, krijgen we een totaal ander verhaal.”