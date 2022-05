🎥 Hulk (38) riskeert een schorsing van 12 speeldagen nadat hij in gesclachtsdelen van tegenstander trapt

Volgens Marca riskeert Hulk, momenteel actief bij Atlético Mineiro in Brazilië, een schorsing van 12 speeldagen. De Braziliaan trapte op 24 april op de geslachtsdelen van Willian Farrias.

De 35-jarige Braziliaanse aanvaller werd slechts bestraft met een gele kaart voor zijn trap op Willian Farrias en de VAR besloot niet in te grijpen. Hulk probeerde zijn beweging naar Willian Farias te rechtvaardigen door een bericht op Instagram te plaatsen: "Het lijkt meer dan het werkelijk is.... Het was een duidelijke overtreding en naar mijn mening en die van de scheidsrechter en de VAR, was het een gele kaart."

Het openbaar ministerie heeft Atlético Mineiro meegedeeld dat Hulk op 18 mei door de TSJD zal worden berecht op beschuldiging van "fysieke agressie". Hulk riskeert een schorsing tussen de vier en twaalf wedstrijden.

Mogelijk kwam de zaak pas in actie nadat Gabriel Barbosa van Fluminense een tweet de wereld instuurde waarin staat dat als hij de dader van die schop was geweest, hij gestraft zou zijn met een rode kaart, 25 wedstrijden schorsing en direct naar het politiebureau voor mishandeling zou moeten gaan.