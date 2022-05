OFFICIEEL: pas overgenomen Rupel Boom plukt trainer weg bij reeksgenoot

Na een erg turbulent seizoen kon Rupel Boom ternauwernood degradatie uit Eerste Nationale vermijden. Het Spaanse Rising Phoenix deed de Antwerpse club na nog geen jaar van de hand. Het was de Amerikaan Nathan Crockett die de Steenbakkers een reddingsboei toewierp.

De Amerikaanse overnemer staat voor enkele drukke maanden, want er moet na enkele turbulente maanden orde op zaken gesteld worden bij Rupel Boom.

Het eerste wapenfeit van Crockett was het aanstellen van een nieuwe coach. Steven De Groot kreeg onlangs te horen dat er voor hem geen toekomst meer lag bij de Steenbakkers. Het is Stéphane Demets (45) die volgend seizoen de plak zal zwaaien. De T1 komt over van reeksgenoot Heist, waar hij drie seizoenen aan de slag was.

De Brusselaar was als centrale verdediger jarenlang prof bij RWDM, Beveren, Kortrijk en Bergen. In 2010 hing Demets de voetbalschoenen aan de haak en begon hij aan zijn trainerscarrière.