Ecuador haalt opgelucht adem: FIFA wijst klacht van Chili af en mag naar het WK

Chili heeft geen gelijk gekregen. De klacht die ze tegen Ecuador hebben ingediend is door de FIFA afgewezen. De Ecuadorianen nemen in november gewoon deel aan het WK.

Chili diende recent een klacht in tegen de WK-deelname van Ecuador. Volgens de Chilenen speelde in de ploeg van Ecuador een Colombiaan, Byron Castillo tijdens de kwalificatiewedstrijden. Chili hoopte hiermee dat de duels waarin Castillo in actie kwam, zouden worden omgezet naar een forfaitnederlaag.

Maar zonder succes. Het dossier werd door de FIFA afgewezen waardoor Chili niet naar het WK mag. "Na een analyse van de verklaringen van alle betrokken partijen en rekening houdend met alle elementen die aan de commissie zijn voorgelegd, heeft de tuchtcommissie van de FIFA besloten de tegen de FEF ingeleide procedure te sluiten", staat in een verklaring.

Indien Chili niet in beroep gaat, blijft Ecuador in groep A met gastland Qatar, Nederland en Senegal.