Real Madrid neemt na vijftien jaar afscheid van echte icoon: Vijf keer de Champions League gewonnen

Real Madrid neemt maandag afscheid van Marcelo. Zo komt er na 15 jaar een einde aan een relatie tussen de Spaanse club en de Braziliaan.

Morgen neemt Real Madrid tijdens een persconferentie afscheid van Marcelo. De linksachter kwam in 2007 in de Spaanse hoofdstad terecht en ging er nooit meer weg. In totaal kwam hij 545 keer in actie voor 'Los Blancos' en leverde hij 103 assists.

Het contract van de 34-jarige linksachter loopt af en wordt niet verlengd. Sinds de komt van Ferland Mendy in 2019 komt de Braziliaan nauwelijks nog in actie voor de Madrilenen. In totaal pakte Marcelo 25 prijzen, waaronder vijf keer de Champions League, met Real Madrid. Marcelo wordt in Santiago Bernabéu gezien als een echte icoon. Waar hij volgend seizoen speelt is nog een raadsel.