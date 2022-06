🎥 Deniz Undav voorgesteld bij Brighton: "Ik zal niet 26 keer scoren, maar ik kan slagen in de Premier League"

Het is ondertussen al enkele maanden bekend dat Deniz Undav komend seizoen bij Brighton&Hove Albion aan de slag gaat. De goalgetter van Union stelde zich via de clubkanalen voor aan de fans van de Seagulls.

Deniz Undav wordt bij Brighton ploegmaat én concurrent van Danny Welbeck. "Toen ik wat jonger was, speelde hij bij Manchester United en was ik een grote fan van hem. Voor mij is hij een legende, hij was een held voor mij. En nu krijg ik de kans om aan zijn zijde te spelen", aldus de Duitse goalgetter.

Na een ijzersterk seizoen bij Union, waarin hij 26 keer scoorde, wil Deniz Undav absoluut bevestigen bij Brighton. "Het was een enorm goed jaar: van oktober stonden we op de eerste plaats, tot vlak voor het einde van de competitie. Ik sloot het seizoen af met 26 goals en 13 assists, natuurlijk was ik tevreden."

"Ik ben ervan overtuigd dat ik me kan aanpassen aan en kan slagen in de Premier League. Al besef ik dat ik er hier geen 26 zal maken... Nee, ik ga niet zeggen hoeveel doelpunten ik wil scoren, want mensen gaan me daar een heel seizoen mee achtervolgen. Maar ik zal er alles aan doen om te scoren, dat staat vast", aldus Undav.