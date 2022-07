'Pozuelo verlaat Canada en maakt opnieuw héél mooie transfer'

Alejandro Pozuelo staat op het punt om een nieuwe toptransfer te maken. De voormalige sterkhouder van KRC Genk gaat aan de slag onder de vleugels van David Beckham.

Alejandro Pozuelo gaat voor Inter Miami FC voetballen. Dat weten de Amerikaanse media. De club van David Beckham heeft grootse ambities en wil met de Spanjaard een vaste waarde in de top drie worden.

Pozuelo droeg de voorbije drie seizoenen het shirt van Toronto FC. In 99 wedstrijden was hij goed voor maar liefst 29 goals en 26 assists. Voor de volledigheid: hij verdiende in Canada zo’n vier miljoen euro per seizoen.