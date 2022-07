Mykhaylichenko onderhandelt met topclub uit vaderland, akkoord met Anderlecht is in de maak

Bogdan Mykhaylichenko zat zondag niet in de wedstrijdselectie van Anderlecht. De Oekraïnse linksback is op weg naar de uitgang en zijn nieuwe ploeg verblijft momenteel niet zo heel ver van België.

De 25-jarige Mykhaylichenko is immers onderweg naar Shakhtar Donetsk, dat momenteel op oefenstage is in Nederland. Hij zou daar vandaag met zijn zaakwaarnemer moeten onderhandelen over zijn contract met de club uit zijn vaderland. Ook met Anderlecht wordt gesproken, maar daar is nog geen akkoord gevonden.

In het systeem van Felice Mazzu zou hij als linker wingback niet in aanmerking komen. Daarvoor zijn de aanvallende kwaliteiten van de Oekraïner te beperkt. Met Francis Amuzu en Sergio Gomez is die flank trouwens al dubbel bezet.