OFFICIEEL: Dompé naar Hamburg en Zulte Waregem krijgt nog een fikse som

De transfer is helemaal rond. Jean-Luc Dompé ruilt Zulte Waregem voor Hamburger SV, in de Duitse tweede klasse. Essevee krijgt nog een mooie transfersom voor de winger.

De 27-jarige Fransman was al weken in onderhandeling met de club uit de tweede Duitse Bundesliga. Met de transfer is een som van 2 miljoen gemoeid. Hij tekende er voor drie jaar.

In 73 matchen voor Zulte Waregem scoorde Dompé acht keer en gaf 21 assists. Eerder speelde hij ook voor Gent, Standard, STVV en Eupen in België.