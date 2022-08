Transfermarkt nog bijna 3 weken open en nu al derde beste seizoen opbrengst qua uitgaande transfers in JPL

De Jupiler Pro League is deze zomer al heel wat smaakmakers kwijtgeraakt. Charles De Ketelaere, Sergio Gomez, Junya Ito, Deniz Undav... Maar er is ook al heel wat geld in het laatje gekomen. Maar liefst 147,93 miljoen euro zelfs.

We zijn dit seizoen nog altijd mogelijk op weg naar een record, al zal er wel nog veel moeten gebeuren om het seizoen 2019-2020 te kloppen. Toen kwam er maar liefst 257,31 miljoen binnen aan uitgaande transfers. En u weet allemaal wat daarna gebeurde: corona. Er werd dat seizoen ook een record van 108 miljoen aan inkomende transfers uitgegeven. Dit seizoen zitten we al aan 77,85 miljoen. Club Brugge is verantwoordelijk voor het gros van die cijfers. Ze kregen al 48,5 miljoen binnen en gaven 14,85 miljoen uit. Eén belangrijke opmerking: dat gaat dan over zowel de zomer- als wintermercato. De cijfers van dit seizoen zijn dus nog maar van één transferperiode. Vorig seizoen kwam er 157,22 miljoen aan transfergeld binnen, een cijfer dat normaal gezien dus nog geklopt zal worden. Nog maar een kleine tien miljoen te gaan.