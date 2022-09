Het doel van Alexis De Sart bij RWMD is duidelijk: "Het is een zeer mooie challenge om deze historische club terug te brengen naar het hoogste niveau"

RWDM huurt Alexis De Sart voor de rest van het seizoen van Antwerp en heeft een aankoopoptie. De centrale middenvelder sprak vandaag voor het eerst na zijn 'last minute' transfer.

"Het is een zeer mooie challenge om deze historische club terug te brengen naar het hoogste niveau. Voor mij is het ook belangrijk om terug op het veld te staan, plezier te hebben de nodige speelminuten te verzamelen", verklaarde De Sart aan het sociale mediateam van RWDM.

"Ik kan me best vinden in het project en de ambities hier dus voor mij klopte het totale plaatje. Het publiek was ook wel een doorslaggevende factor in mijn keuze. Ik kijk er alvast naar uit om voor hen te kunnen spelen. Ze mogen alvast rekenen op mij die er de volledige 90 minuten zal voor gaan op het veld!", sloot de centrale middenvelder af.