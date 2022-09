Hollerbach verbaast over Standard: "Met hun huidige kern kunnen ze bij eerste vier spelen"

Vanavond staat STVV oog in oog met Standard. Voor Hollerbach een weerzien met zijn oude spits Stipe Perica.

Bernd Hollerbach kent Perica goed, hij werkte er bij Moeskroen mee samen. Toen werd hij uit Turkije gehaald en het werd een schot in de roos.

“Stipe is een goede spits, maar Standard heeft nog wel meer goede versterkingen gehaald. Met hun huidige kern zijn ze in staat om bij de eerste vier te spelen”, verbaast Hollerbach bij Het Belang van Limburg.

Bij STVV kwamen er geen versterkingen meer, al had Hollerbach dat liever anders gezien. “Want het is onrustig geweest met een aantal spelers die wilden vertrekken. Nu is er duidelijkheid tot januari. En dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Ik ben blij dat we iedereen aan boord hebben kunnen houden. Nu kunnen we allemaal weer vol op STVV focussen.”