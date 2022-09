Opstellingen: Brys wijzigt op twee plaatsen tegen "beste middenveld van de competitie"

Marc Brys en OH Leuven willen vanavond graag de sprong naar de top 3 maken maar dat zal niet makkelijk worden tegen Charleroi.

Vooraf zei Marc Brys al dat Charleroi volgens hem het beste middenveld van België heeft. Voor het duel tegen de Carolo's heeft hij zijn opstelling (in functie van het middenveld?) op twee plaatsen gewijzigd. Zo vallen aanvaller Gonzalez en verdediger Ouedraogo uit de basis. Federico Ricca komt er vanachter in en Nsinhi doet hetzelfde in de voorlinie.

Bij Charleroi kiest Will Still opnieuw voor Koffi tussen de palen in plaats van Patron. Gholizadeh neemt zijn plaatsje opnieuw in op het middenveld ter vervanging van Morioka. Gholizadeh wist vorige week nog te scoren tegen Eupen. Achterin verwijst Jonas Bager Knezevic naar de bank.