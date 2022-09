Grote glimlach bij OHL: "Heel blij met deze overwinning!"

OHL begint dit seizoen een club te worden waarmee rekening moet worden gehouden voor de top van de ranglijst. Hamza Mendyl speelde de hele wedstrijd en had een grote glimlach na de wedstrijd.

Hij raakte de lat aan, veroorzaakte een penalty, liep zijn flank op en af: de wedstrijd van Hamza Mendyl is als die van OHL, enthousiast, perfectionistisch maar aangenaam. "We wisten dat het een ingewikkelde wedstrijd zou worden, maar we waren er op voorbereid", lachtte de Marokkaanse international bij de microfoon van Eleven. "De hele groep was erg gemotiveerd om deze wedstrijd te spelen! We zijn heel blij met deze drie punten".

OHL controleerde Charleroi goed en kreeg in de tweede helft geleidelijk de overhand. "De coach vroeg ons om heel agressief aan de bal te blijven, goed geconcentreerd. We hebben alles gegeven", zei Mendyl. "Deze overwinning is verdiend, denk ik. We hebben duidelijk veel vertrouwen. Een goede voorbereiding, een goed team, het vertrouwen dat er is... we willen geweldige dingen blijven doen. Het is een familieclub die ons pusht om alles te geven."