Gent pakt nuttige zege: "Dit doet deugd"

AA Gent is opnieuw drie punten rijker na een logische thuiszege tegen Zulte Waregem. Daarop kan worden verdergebouwd.

Hugo Cuypers (Gent): "Het was een broodnodige zege en ik denk dat het ook verdiend was. We hebben de meeste kansen gehad en niet veel weggegeven. Die eerste kans moet zeker binnen, maar ik ben blij dat ik het in de tweede helft heb kunnen rechtzetten. Ik denk dat het niet de eerste keer is dat we de efficiëntie wat missen, maar vanavond was de zege het belangrijkste."

Hein Vanhaezebrouck (Gent): "We hebben de nul gehouden. Dat is iets waar we normaal goed in waren. Dit jaar is dat iets minder. We hebben vandaag heel veel doelkansen gecreëerd, maar we hadden meer moeten scoren. We scoren 2 keer op stilstaande fases, daar ben ik ook blij mee. Ik heb een goede prestatie gezien. Ik vond Castro-Montes de man van de match vandaag. Na een aantal mindere wedstrijden. Vandaag was hij outstanding. Dan mag je dat ook zeggen, als het een keer geweldig is. Hij heeft dan ook een applausvervanging gekregen."